Fatih Yaşlı: Anti-Kürt beka sorunu yerine Pontusluluk konuldu

31 Mart seçimlerindeki anti-Kürt merkezli beka söylemi HDP seçmeninin batıda blok halinde muhalefete oy vermesine, bu da ağır bir yenilgiye yol açınca, iktidar gasp ettiği ve 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde bundan vazgeçti ve Kürt seçmenin gönlünü kazanmaya yönelik birtakım yeni adımlar attı…

Binali Yıldırım da sanki daha birkaç ay önce Cumhurbaşkanı her seçim mitinginde “Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yok” dememişçesine, “Osmanlı’da Kürdistan vekilleri vardı” minvalinde açıklamalar yaptı, Kürtçe birkaç cümle kurdu, Dersim meselesini gündeme getirdi, CHP’ye yönelik ithamlarda bulundu.

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Anti-Kürt beka söylemi geri çekildi ama “huylu huyundan vazgeçmez” sözüne uygun bir şekilde bu sefer beka söyleminin merkezine başka bir mevzu yerleştirildi: Pontusluluk.

Fatih Yaşlı’nın yazısı