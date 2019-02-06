Fatih Yaşlı: AKP IMF’yle yeniden masaya oturabilir

Ekonomik kriz giderek derinleşirken iktidarın IMF’yle seçimden sonra bir anlaşma yapmak için zemin yokladığına, hatta birtakım ön görüşmeler yapıldığına dair iddialar artıyor, iktidar çevreleri ise bunu kesin bir dille yalanlıyor.



Peki mümkün mü? Seçimden sonra iktidar partisi, 2002’den 2008’e kadar anlaşma imzaladığı IMF’yle yeniden masaya oturur mu?



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Oturabilir, çünkü küçülen Türkiye ekonomisinin döviz bağımlılığı dünyada ucuz döviz döneminin de kapandığı bir konjonktürde giderek artıyorken, iktidar IMF’yle anlaşmayı kendi açısından en iyi seçenek olarak görebilir, IMF’yle yapılacak bir anlaşmayla ve dolayısıyla artan kredibiliteyle hem döviz fiyatlarını hem faizleri aynı anda düşürmeyi hedefleyebilir.



Öte yandan, eğer ABD’yle Suriye vesilesiyle yeni bir denge noktasında buluşulacaksa ve yeni bir yakınlaşma yaşanacaksa, IMF anlaşması Türkiye’nin Atlantik/Batı ekseninden kopmayacağının bir garantisi/bir taahhüdü olarak sunulmak istenebilir ve ABD’nin de bu yakınlaşmanın bir parçası olarak IMF ile anlaşmayı talep etmesi şaşırtıcı olmaz.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı