Fatih Yaşlı: ‘Adalet Yürüyüşü’ bu anormalliğin tescillenmesi anlamına geliyor

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Normal zamanlarda yaşamadığımızı, karşımızda normal bir iktidar, normal bir rejim bulunmadığını en geç ana muhalefet partisi ve yönetimi kabul etmiş olsa da, “Adalet Yürüyüşü” bu anormalliğin tescillenmesi anlamına geliyor.

Devleti kuran parti, % 25, yani 12 milyon oyu olan parti, artık başka çare kalmadığı için, 69 yaşındaki genel başkanının öncülüğünde ve binlerce kişiyle, ülkenin başkentinden ülkenin en büyük şehrine yürüyor, kamp alanlarına gübre dökülüyor, yola mermi çekirdeği atılıyor, provokasyon girişimleri yapılıyor, Bakan’ın biri “Yolları teröristler yürüsün diye yapmadık” diyebiliyor, yandaş medyada yürüyüşün İstanbul’a hangi uzaklıkta önünün kesileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor ve nihayet Saray her zaman olduğu gibi eylemi ve eylemcileri dış güçlerin maşası, terörist, vatan haini ilan ediyor.

Fatih Yaşlı’nın yazısı