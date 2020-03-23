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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Terim’in testi pozitif çıktı: Emin ellerdeyim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüs testi pozitif çıktı.

Terim sonucu Twitter adresinden duyurdu.

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Bugün Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın testi de pozitif çıkmıştı.

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