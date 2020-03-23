Fatih Terim’in testi pozitif çıktı: Emin ellerdeyim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in corona virüs testi pozitif çıktı.
Terim sonucu Twitter adresinden duyurdu.
Bugün Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın testi de pozitif çıkmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
1- Koca: Vakalar Türkiye geneline yayılmış durumda Vakaları açıklamaya başladığından beri kent ya da bölge ismi vermemeye özen gösteren sağlık bakanı, ilk defa tüm Türkiye genelinde vakalar olduğunu açıkladı. 2- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma […]
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemleri anlattı.
Covid-19 hastalığının ülke ülke yayılma hızını araştıran bir çalışmaya göre Türkiye ilk sırada.