Fatih Terim’in testi pozitif çıktı: Emin ellerdeyim

1- Koca: Vakalar Türkiye geneline yayılmış durumda Vakaları açıklamaya başladığından beri kent ya da bölge ismi vermemeye özen gösteren sağlık bakanı, ilk defa tüm Türkiye genelinde vakalar olduğunu açıkladı. 2- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma […]