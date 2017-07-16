Fatih Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu: Korkağın teki, gördüğüm yerde döveceğim

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, “Başına ne geleceğini bildiği için kaçtı. Erkek adam kaçmaz ama ben ona erkek demiyorum. Gördüğüm yerde onu döveceğim” dedi.



Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, sahibi olduğu Beeves adlı restoranı komşu restoran Yüzevler’den ayırmak için ortaya hasırdan bir paravan çekmiş, ancak bu durum kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edilmişti.

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Şikayetçinin Yüzevler’in sahibi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu olduğunu düşünen Çetin, durumu kayınpederi Terim’e anlatmış, bunun üzerine Terim, iki damadı ve bir korumasıyla Aydoğdu’nun ‘mekanını basmıştı’.

‘Bana göre korkağın teki’

DHA’ya konuşan Aydoğdu şunları söyledi: “İki dakikada kaçtı. Kavga etmeye gelen adam kaçar mı? Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca insanlara yalandan bağırmayla çağırmayla herkese gider yapmıştır. Geçmişte insanlara yaptığı haksızlık bu sefer bana denk getirdi. Herhalde bu insanların ahını aldığı için bana denk geldi. Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Benden dayak yedi. Ondan sonra iki dakika içinde kaçtı.”

Terim’le birbirlerine yumruk attıklarını belirten Aydoğdu, “Fatih hoca yıllardır kabadayı diye geçiniyor ama bana göre korkağın teki. Korkak olmasa kaçmazdı. Gördüğüm yerde onu döveceğim. Araya adam sokmasın yalvarmasın” dedi.

Aydoğdu şöyle devam etti: “İnsanlara yıllardır haksızlık yapmıştır. Türk futboluna çok zarar vermiştir. Onun yüzünden insanlar futboldan soğudu. Herkese ismini kullanıp hava atıyor. Sanki Türkiyede ondan başka kimse yok. Sen kimsin ya? Allah’ın iyi kuluymuş ki o anda kayboldu. Başına ne geleceğini bildiği için kaçtı. Erkek adam kaçmaz ama ben ona erkek demiyorum. Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız.”

Terim ve beraberindekilerin ‘mekan basma’ görüntüleri kameralara da yansıdı.