Fatih Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu gözaltına alındı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, gözaltına alındı.

Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, sahibi olduğu Beeves adlı restoranı komşu restoran Yüzevler’den ayırmak için ortaya hasırdan bir paravan çekmiş, ancak bu durum kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edilmişti.

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Şikayetçinin Yüzevler’in sahibi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu olduğunu düşünen Çetin, durumu kayınpederi Terim’e anlatmış, bunun üzerine Terim, iki damadı ve bir korumasıyla Aydoğdu’nun‘mekanını basmıştı’.

Terim’le birbirlerine yumruk attıklarını belirten Aydoğdu, “Fatih hoca yıllardır kabadayı diye geçiniyor ama bana göre korkağın teki. Korkak olmasa kaçmazdı. Gördüğüm yerde onu döveceğim. Araya adam sokmasın yalvarmasın” demişti.

Olayın ardından Aydoğdu, ‘basın yoluyla hakaret ve tehdit’te bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Aydoğdu’nun Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.