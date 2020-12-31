Fatih Terim’in beş maç men cezası dört maça düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in beş maç men cezasını dört maça düşürdü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın bildirdiğine göre, kurul, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle iki maç men ve 26 bin lira para cezasını, ‘Temsilci Raporu’nda’ kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bir müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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Teknik direktöre, ayrıca müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 13 bin lira para cezası, tedbire uymama eylemi gerekçesiyle iki maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulanmıştı.

Fatih Terim, böylece Galatasaray’ın 9 Ocak’ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.