Fatih Terim’i de dolandırmaya çalışmışlar: Bağış bahanesiyle para isteyen iki kişi tutuklandı

Kocaeli’de, iş insanlarını arayıp bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanarak para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı. Dolandırıcıların Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i de dolandırmaya çalıştıkları belirtildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları iş insanlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve solunum cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek beş ilde dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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Gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ş.U. ve K.Y. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, üç şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ş.U. ve K.Y. tutuklandı.

Şüphelilerin, Fatih Terim’in de aralarında olduğu beş kişiyi daha dolandırmaya çalıştığı, ancak bu beş kişinin, dolandırıcı olduklarını anlayarak zanlılar hakkında polise şikayette bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin dolandırdığı belirtilen 11 kişinin verdiği 41 bin 500 lirayı yatırdıkları banka hesabı bloke edildi.