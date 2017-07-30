Fatih Terim TFF’yi yalanladı: İstifa etmedim, görevime son verildi

Türkiye futbol direktörlüğü görevi son bulan Fatih Terim, istifa etmediğini, görevden alındığını söyledi.

Terim’in görevi, Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışması ve milli kaleci Rüştü Reçber’le girdiği tartışmanın ardından son bulmuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Terim’in görevinin sona erdiği haberini “Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir” sözleriyle duyurmuştu.

‘Görevden alındım’

Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Terim, 3,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmediğini belirterek, “Net yazayım: Görevime TFF tarafından son verildi” ifadelerini kullandı.