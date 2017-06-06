Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’ın milli takımı bırakması için, “Böyle olmasını kimse istemezdi, ben de istemezdim” dedi.

NTV Spor’un haberine göre üzgün olduğunu dile getiren Terim, “Arda bizim evladımız. Psikolojisi belki de o an için hazır değildi” diye konuştu.

‘Hostesle tartışma sandım’

Uçağın içinde yaşanan olayları tam olarak duyamadığını belirten Türkiye futbol direktörü, hostesle oyuncular veya hostesle basın mensupları arasında bir tartışma yaşandığını sandığını söyledi.

Yardımcılarının konuyu kendisine aktardığını anlatan Terim, “Olay sakinleşsin, otele gidelim konuyla ilgili yarın detaylı bir konuşma yaparız dedik. Daha sonra böyle bir karar aldık” ifadesini kullandı.