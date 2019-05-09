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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Terim 5.2 milyon liralık tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hesabına yatırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Galatasaray’dan önce milli takımı çalıştıran Terim’in görevi, bir kavgaya karışmasının ardından son bulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Terim’e erken sözleşme fesih bedeli olarak 12 milyon 950 bin lira tazminat ödenmesine itiraz etmişti. Bölge adliye mahkemesi, verilecek tazminatı 5 milyon 180 bin liraya düşürürken, dosya Yargıtay’a taşınmış, Yargıtay da tazminatı onamıştı.

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Odatv’nin haberine göre Terim’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir daha önce açıklandığı gibi Çocuk Esirgeme Kurumu’a tarihindeki en büyük bağışın gerçekleştiğini belirterek paranın tamamının nakit olarak kurumun banka hesabına aktarıldığını söyledi.

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