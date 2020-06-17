Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyondaki son portresi Britanya’nın başkenti Londra’da açık artırmayla satılacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre müzayede evi Christie’s’in, 25 Haziran’da düzenleyeceği açık artırma kapsamında satışa sunulacak portreye 400 bin ila 600 bin sterlin (yaklaşık 3.44 milyon ila 5.16 milyon lira) değer biçiliyor.

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İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin, ya bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Müzayede evinin ‘İslam ve Hint Sanatı’ koleksiyonu kapsamında satışa sunulacak portreyle ilgili bilgi veren Christie’s yetkilisi Sara Plumbly eserin imzasız olduğunu söyledi.

Portrenin gizemli yanlarından birinin Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür olduğunu belirten Plumbly şöyle devam etti: “Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Fatih’in üç oğlundan biri olabilir ancak. bu sultanla birlikte resmedildiği düşünüldüğünde pek muhtemel görünmüyor. Bir diğer ihtimal ise bu kişinin Avrupalı bir diplomat olabileceği yönünde. Bir Osmanlı erkeğinden beklenebilecek sakallı bir yüzü yok, temiz bir biçimde tıraş olmuş.”

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Osmanlı padişahlarının portrelerinde onlarla eşit ölçekte çizilmiş ikinci bir figürün rastlanan bir şey olmadığına dikkat çeken Plumbly, “Eğer aynı ölçekte çizilmiş biri varsa onun ya çok önemli biri ya da aile ferdi olması gerekir” dedi.

Satan kişi 2015’te satın almış

Portrenin 15. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığının tahmin edildiğini aktaran Plumbly, eserin bir diğer öneminin de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan üç portreden biri olduğunu söyledi.

Plumbly, bunların en ünlüsünün ise yine Bellini imzasını taşıyan portre olduğunu ve Londra’daki Ulusal Galeri’nin koleksiyonunda sergilendiğini belirtti.

Şimdiki sahibinin eseri 2015’te satın aldığını belirten Plumbly, eserin bundan önceki macerasının izlerinin çeşitli katologlar sayesinde 19. yüzyıl başına kadar sürülebildiğini ifade etti.

Müzayedede satışa sunulacak eserler arasında 17. yüzyıla ait ahşap Osmanlı tavanı, çok sayıda İznik çinisi ile Sultan 3. Murat için hazırlanmış Siyer-i Nebi yazması ile Bedir Savaşı sonrasını resmeden bir sayfa da yer alıyor.