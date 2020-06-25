Fatih Sultan Mehmet’in portresi İstanbul’a dönüyor: Açık artırmada İBB satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyonda yer alan portresini, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 770 bin sterline (6.56 milyon lira) satın aldı.

Fotoğraf: AA

Müzayede evi Christie’s’in tarafından düzenlenen açık artırma sırasında, Covid-19 salgını nedeniyle içeri alınan kişi sayısı sınırlı tutuldu. Müzayede, internetten canlı yayınlandı.

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İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen, ya bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen ve imzası bulunmayan eserin 400 bin ila 600 bin sterlin (3.4 milyon ila 5.11 milyon lira) arasında bir fiyata satılacağı öngörülüyordu.

Fatih Sultan Mehmet’in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç portesinden birinin İstanbul’a dönmesini sağlamak isteyen İBB’yi müzayedede Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti.

Tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4; boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih 25 Kasım 1480.

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İkinci kişinin kim olduğu konusunda iki görüş var

Christie’s müzayede evinin İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumby tablodaki ikinci kişinin kim olduğu hakkında iki farklı tez bulunduğunu söyledi. Birincisine göre ikinci figür, padişahın üç oğlundan biri. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor.

İkinci tezi savunanlar ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Avrupalı bir diplomat olduğunu ileri sürüyor.

Eseri satışa sunan kişinin 2015’te satın aldığını belirten Plumbly, portrenin bundan önceki macerasının izlerinin çeşitli kataloglar sayesinde 19. yüzyıl başına kadar sürülebildiğini ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yıllarında yaşayan ressam Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etti. Resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başladı.