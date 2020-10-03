CHP lideri: Fatih Sultan Mehmet’in portresi bu toprakların hakkıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) müzayededen satın alıp İstanbul’a getirdiği Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapıldı.

CHP lideri, “Bu toprakların hakkıdır, aslında o tablo; dolayısıyla İstanbul’a ve dünyaya yakışan bir tablodur” dedi.

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İBB, kenti 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480’de İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan portresini, Britanya’nın başkenti Londra’daki Christie’s Müzayede Evi tarafından 25 Haziran’da düzenlenen açık artırmada satın almıştı. 770 bin sterline satın alınan tablo, 26 Ağustos’ta İstanbul’a getirilmiş, İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoya konmuştu.

Nem dengeleyici sistemi olan depo

İBB, tablo için özel depo alanı oluşturdu. Depoda, Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşulların sağlandı. Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor.

Özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturulan depoda eserin tam güvenliği de sağlandı. İstanbul’a getirilmesinden bugüne kadar geçen 35 günlük sürede, tablonun dinlendirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi alanına dönüştürüldü.

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İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldönümünün kutlanacağı 6 Ekim’de halka açılacak tablonun ön gösteriminde İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en özel isimlerin başında geldiğini vurguladı.

‘Fatih’in Rönesansı’

‘Fatih’in İstanbul’u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı, örnek bir dünya başkenti yaptığını, geçmişin kalıplarını aştığını, yeni bir çağın değerlerinin onunla İstanbul’da kök saldığını’ söyleyen İmamoğlu, “Bu, aslında bir yeniden doğuş; dolayısıyla yeni rönesanstır. Bu, ‘Fatih’in Rönesansı’dır” dedi.

Bugün açılışını yaptıkları serginin adının da ‘Fatih’in Rönesansı’ olduğunun altını çizen İBB başkanı, tablonun sergilenmesine yönelik çalışmaların Prof. Dr. Nurhan Atasoy küratörlüğünde yürütüldüğünü belirterek, “Emeklerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç tane de sikke sergilenecek

Tablonun 540 yıllık serüveninin incelendiğini söyleyen İmamoğlu, 6 Aralık’a kadar açık kalacak sergide tablonun yanı sıra üç sikkenin yer alacağını duyurdu: “Bir tanesi; Cem Sultan’ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırttığı sikke. Diğeri; Osmanlı ‘Sahh’ damgalı Venedik sikkesi. Çok kıymetli; çünkü Venedik’in o dönemde yoğun bir ticari ilişkisi var İstanbul’la. Özellikle Galata bölgesiyle. Ve son olarak da; Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da 1476 yılında bastırdığı ilk altın para. Tüm bu tarihi eserler iki ay boyunca bu salonda ziyaret edilebilecek ve bu süreçte temayla ilişkin çeşitli etkinlikler de organize edeceğiz. İnanıyorum ki, İstanbullular, tüm yurttaşlarımız, bu eşsiz eseri görmek için buraya akın edecekler.”

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Sizler ne kadar heyecanlıysanız, ben de o kadar heyecanlıyım. İstanbul’u fetheden, çağ açıp, çağ kapatan bir liderin, bir önderin, bir kahramanın portresini hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. Ve o kenti alan, o kenti yöneten bir kişiyi, bir İtalyan ressam, Bellini, portreye aktardı, tuvale aktardı. Ve bizler, yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul’u yöneten ve İstanbul’a getiren İBB başkanımıza teşekkür ederiz. Bu toprakların hakkıdır, aslında o tablo, dolayısıyla İstanbul’a yakışan bir tablodur.”