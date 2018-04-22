Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Ayşe (Öğretmen) Çelik’in telefonla katıldığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeği Deran’la hapse girmesine tepki gösterdi.

Portakal, programın sunucusu Beyazıt Öztürk için şöyle dedi: “Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”

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Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM Çelik için herhangi bir karar vermedi.

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Öğretmen Ayşe Çelik, cuma günü saat 17.45’te polis aracıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Çelik, hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edildi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çelik’in, bebeği Deran ile birlikte hapse girmesine tepki gösterdi. Portakal, Çelik’in telefonla canlı yayına bağlandığı programın sunucusu Beyazıt Öztürk’ün sessizliğini işaret ederek şunları yazdı: “Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”