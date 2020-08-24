Fox TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifa etti.

Fatih Portakal

Fox TV, Portakal’ın istifasını şöyle duyurdu.

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Diken’e konuşan bir kaynak Portakal’ın, yakın çevresine, artık yorulduğunu, ailesine ve kendisine daha çok zaman ayırmak ve hayatında yeni bi sayfa açmak istediğini söylemişti.

Fox TV ve Portakal, eleştirel yayın politikası ve haberleriyle sık sık iktidar tarafından hedef alınıyordu.

Son olarak, Portakal’ın attığı bir tweet üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Sunucu hakkında üç yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Portakal, 2010-2013 yıllarında Fox TV’de Çalar Saat programının sunuculuğunu yaptı.

Eylül 2013’te Nazlı Tolga’nın yurt dışına yerleşme kararı alıp ana haber programı sunuculuğunu bırakması üzerine programı Portakal sunmaya başladı.

Portakal, Türkiye’nin Trendleri adlı programı da sunmuştu.