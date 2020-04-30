Fatih Portakal hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fatih Portakal

Portakal’ın attığı bir tweet üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Portakal’ın suç duyurusuna konu olan paylaşımı şöyleydi: “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” Portakal bunu hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelede ‘Bizbize Yeteriz’ isimli bağış kampanyasını başlatması üzerine paylaşmıştı.

Başsavcılık, Portakal’ın paylaşımının bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından corona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı.

Soruşturma kapsamında Portakal’ın şikayete konu Twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verildiği de iddianamede belirtildi.

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‘İtibarın korunması’

İddianamede 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ başlıklı 74’üncü maddesinin “Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” diye olduğu hatırlatıldı.

Bu hükmün ihlalinin ise aynı Kanunun 158’inci maddesinde şu şekilde düzenlendiği belirtildi: “Bu Kanunun 74’üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fiil sonucu özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilebilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.”

‘İroni niteliğinde’

İddianamede Portakal’ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal’ın ifadesinde “Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dediği kaydedildi.