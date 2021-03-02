Fatih Portakal’a, ‘banka itibarını zedeleme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada ‘bankacılık sektörüne olan güveni sarsabilecek paylaşımda bulunduğu ve cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddialarıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3’üncü duruşmaya katılmayan Portakal’ı avukatı Can Güner temsil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen ve müdahil Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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Duruşmada beyanı sorulan Erdoğan’ın avukatı Yelmen, müdahillik talebinde bulundu. Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Yelmen, Portakal’ın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Erdoğan’ın avukatının müdahillik talebini kabul etti.

Portakal’ın avukatı Can Güner, müvekkilinin söz konusu paylaşımlarında BDDK’ye veya başka bir bankaya ve Erdoğan’a yönelik, suç teşkil edecek bir ifadesi olmadığını belirterek, şunları söyledi: “İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Paylaşımda, bankacılıkla ilgili zikredilen tek kelime ‘mevduat’ ibaresidir. Siyasilerin ve özellikle yüksek makamdaki siyasilerin diğer insanlara nazaran daha sert eleştirilere maruz kalabilecekleri ve bunun suç oluşturmayacağı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarında kabul edilmektedir. Sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.”

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Mahkeme, Fatih Portakal’ın, ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan eylemin suçun yasal unsurlarını taşımaması, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması gerekçeleriyle beraatine hükmetti.

İddianame

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Portakal’ın, 6 Nisan 2020’de, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da ‘Tekalif-i Milliye Kanunu’na atıf yaptığı bir paylaşımda bulunduğu’ belirtilmişti.

Bu paylaşımıyla ilgili Portakal’ın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘itibarın zedelenmesi’ hükmüne göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, aynı paylaşımda ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ edildiği gerekçesiyle de Portakal’ın, bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.