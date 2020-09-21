Fatih Polat: Yeni rejim bize şunu söylüyor; artık iletişim bitti, propaganda verelim

Geçtiğimiz ayın sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet bünyesinde doğrudan merkeze bağlı, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulmasının ardından, şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı ‘Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi’ kuruldu. Bitmeyen bir ‘tehdit’ algısıyla sürekli bir tahkimat.

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesinin görev alanı şöyle:

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Her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak. İç ve dış tehdit unsurlarını analiz etmek.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının akreditasyonları ve basın kartı düzenleme görevini yürütmek.

Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonuna karşı faaliyette bulunmak.

Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyeti ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

Özetle yeni rejim bize şunu söylüyor: Artık iletişim bitti, propaganda verelim. Benim istemediğim bir habercilik, benim için bir mühimmat hükmündedir.

Halkın haber alma hakkı ve muhalefetin sesini duyurabilme olanakları bakımından hiç kolay bir dönemde değildik, artık belli ki daha da zor olacak.

Fatih Polat’ın yazısı