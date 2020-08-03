Fatih Polat: Yeni bir dünya arayışı için ilham kaynağı: Ütopya

Thomas More’un 1516 yılında yazdığı ve 500 yılı aşkın bir süredir insanlığa ilham vermeye devam eden Ütopya, Suat Ertüzün’ün çevirisiyle geçtiğimiz ay Can Yayınları tarafından yeniden basıldı.

Asırlardır eskimeyen bu metinden kısa bir pasaj şöyle: “Bir başka deyişle, özel mülkiyeti toptan kaldırmadıkça asla adil bir servet paylaşımı olmayacağına ve insan hayatının tatmin edici bir düzenlemeye kavuşmayacağına gayet eminim. Özel mülkiyet var oldukça insan ırkının büyük -üstelik çok da yetenekli- bir çoğunluğu ister istemez yoksulluk, sıkıntı ve kaygı yükü altında çalışıp didinmeyi sürdürecektir.” (s. 57)

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Thomas More’un Ütopyası, yeni bir dünya arayışı bakımından bir ilham kaynağı olarak değerini korurken, bu arayışın bilimsel güzergâhı bakımından Marx ve Engels’in geriye bıraktığı devasa külliyat her gün yeniden öğrendiğimiz bir temel oluşturuyor.

Fatih Polat’ın yazısı