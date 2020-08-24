Fatih Polat: Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dozda yeni bir efsane size devlet katından sunulacaktır

Daha açıklama yapılırken dolar yükselişe borsa da düşüşe geçiyor, ama olsun, “Bu başarının önemi zamanla anlaşılacak” diye düşünmelisiniz. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı ile sonraki seçimin normal tarihi olan 2023’te o gaz oradan çıkıp kullanıma sunulmuş olacak, biz onu düşünelim. Uzmanlar, bunun için devasa bir teknoloji, para ve zaman gerektiğini söylese de, biz böyle düşünelim.

Çok aklınız karıştı ise Ayasofya etrafında oluşturulan mit ile avunun. O da yetmiyorsa bir süre sonra vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dozda yeni bir efsane size devlet katından sunulacaktır.

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İktidarın insanların hayatını kolaylaştırmak için, doğrudan onların taleplerine bağlandığı bir siyasal ortam yerine, insanların gündemlerinin iktidarı sürekli onaylamak üzere koşullandırıldığı bir ortam ile karşı karşıya isek, o zaman, tek tek yurttaşların gündemleri de saldırı altındadır.

Böyle bir siyasal rejimin kendisini Emniyet bünyesinde ‘Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’ ile tahkim etmeye yönelmesi de şaşırtıcı olmuyor.

Fatih Polat’ın yazısı