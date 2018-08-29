Fatih Polat: Türkiye Suriye sahasında kalabilmek için, ağır bir kriz fırtınasına doğru yol alıyor

Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu sürerken, operasyonda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkması Alman kamuoyunda Türkiye’ye yapılan silah ihracatına ilişkin bir tartışma başlatmıştı. Ancak devletten devlete ilişkilerin bu tartışmaların üzerine çıktığı son anlaşmalarla da bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Yani Türkiye Suriye sahasında kalabilmek için, ağır bir kriz fırtınasına doğru yol alırken de, silah alımından geri durmayan bir ilişki zemininde hareket ediyor.

Reklam

Ve tüm bu tablo içinde, Türkiye yönetenlerinin içeriyle de bağlantılı olarak zikrettikleri ‘Kürt tehdidi’ gerekçesinin Suriye sahasında kalabilmenin, bir manivelası olarak görüldüğünü uzun uzun anlatmaya gerek var mı?

Yine, ‘Türkiye işi bitince Suriye’den çıkar mı?’ sorusu da bu tarihsel bağlam ve hedefler içinde yanıtlanabilir: Kalabilmek için yapabildiği kadar direnecektir.

Reklam

Fatih Polat’ın yazısı