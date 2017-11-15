Fatih Polat: Tankların gölgesindeki yargılamaların bile gerisinde 

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Türkiye’de adil yargılanma hakkının her gün, birçok davada ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin bu konuda kitap yazmak isteyenler için çok elverişli bir laboratuvar olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz.

Bu haftanın sadece ilk gününde yaşananlar bile bu açıdan halimizi ortaya koymak için yeterli.

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Tüm bunlar, adil yargılanma hakkı açısından kilit önemdeki ‘silahların eşitliği ilkesi’nin açık ihlali demek. Bu kavram hukukçuların en çok aşina oldukların temel hukuk düsturlarından biridir. İnsan hukukçu olmasa da, çeyrek asır boyunca dava izleyen bir gazeteci olarak bu kavramı ve aslında birçok başka kavramı da öğreniyor.

Bugüne kadar, yargı mekanizmasını kendi lehine yeniden yapılandırırken, 12 Eylül darbe anayasası ile mücadele argümanını öne çıkaran siyasal iktidarın bugün Türkiye’yi getirdiği bu nokta birçok bakımdan tankların gölgesinde gerçekleşen yargılamaların bile gerisindedir.

Savunma bu kadar ayaklar altına alınırken susmak, bu ağır hukuksuzluğa ortak olmaktır. Böyle günahların yarın konjonktür değiştiğinde günah çıkararak geçiştirilemeyecek kadar büyük olduğu da unutulmasın.

Fatih Polat’ın yazısı