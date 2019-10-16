Fatih Polat: Suriye’de taşlar yeniden dizilirken…

Suriye yönetimi ile sahadaki Kürt güçleri arasındaki Rusya garantörlüğündeki yeni ilişki, AKP’nin harekat hedeflerinin önüne aşılması pek de kolay görünmeyen bir kaya koymuş oldu.

Bu ilişkinin niteliğine dair sahadan şu ana kadar yansıyan bilgiler, anlaşmanın daha çok güncel öncelikleri öne alan bir sözlü anlaşma niteliğinde olduğuna işaret ediyor. Suriye yönetiminin zaman içinde eli güçlendikçe ve kuzeyde kontrolü sağlamaya başlamasıyla birlikte, Suriye Kürtleri ile Şam arasındaki ilişkinin zemini de kuşkusuz yeni dengelerle belirlenecek.

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Süreci Suriye yönetimine yakın bir perspektifle okuyanlar daha iyimser yorumlasa da bulundukları bölgeyi yönetme talepleri açısından Suriye Kürtlerini önümüzdeki dönemde de kolay olmayan bir süreç bekliyor.

Fatih Polat’ın yazısı