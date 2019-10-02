Fatih Polat: Sonuçları ve etrafındaki ilişkiler bakımından deprem politikanın meselesidir

Sadece İstanbul açısından değil, Türkiye’nin deprem yaşamış ve deprem riski altında bulunan bütün bölgelerinde mülk sahibi sınıfın işini kadere bırakmayıp, konut açısından kendisini sağlama alacağı açık olduğuna göre, demek ki deprem herkesi, tesadüfi örnekler dışında eşit biçimde etkilemiyor ve etkilemeyecek. Tam da bu nedenle, kendi başına politik olmasa da, yol açtığı sonuçlar ve etrafındaki ilişkiler silsilesi bakımından deprem politikanın meselesidir. Sadece İstanbul açısından da değil, aslında bir depremler ülkesi olduğunu düşündüğümüzde tüm ülkenin yoksullarının bu gerçeği dikkate alan bir politik mücadeleden başka kurtuluşu var mı?

Fatih Polat’ın yazısı