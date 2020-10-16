Fatih Polat: Şebnem Hoca’nın örnek pratikleri tarihin içinde onurlu yerleriyle duruyor

Dün “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” diyerek barışı savunduğu için hedefe konulan, yöneticileri yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün de, ağır pandemi koşulları karşısında, halkın, tüm ülkenin ihtiyacı olan gerçekleri, ‘ulusal çıkar’ manipülasyonuna kurban etmeden söylemekte ısrar ettiği için hedefte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTB’yi ve Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı ‘terörist’ ilan ederek hedefe koydu. Bu açık bir biat dayatmasıydı, biz de Evrensel’in manşetinde bu nedenle adını böyle koyarak gördük. İktidar gazetesi Yeni Şafak ise, “Terör örgütü TTB’ye el koydu” manşeti ile çıktı ve “Türk Tabipleri Birliğinin imtiyazı elinden alınacak” diyerek yol yöntem tarifi yaptı. İktidarın sesi haline gelen diğer gazetelerin manşetleri de benzerdi. Televizyon kanallarında da hakim ton, ‘Böyle bir TTB’nin tolere edilemeyeceği’ fikrini inşa etmek üzerine kuruluydu.

Bilimin ve onun işaret ettiği aklın yerine gücün ve otoritenin kurallarının hakim olduğu bir toplumun, 16. yüzyıldaki o karanlıklar çağından kurtulamayacağını hatırlatmaya gerek var mı? Demek ki var!

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Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, doğrudan kendi alanı olmayan konularda da müdahil olup bedel ödemiş bir aydındır. Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan ve hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla dava açılarak hapis yatan Şebnem Hoca, basın özgürlüğü mücadelesinin sadece gazetecilerin ya da ağır sansür baskısı altındaki basın kurumlarının meselesi olarak görülemeyeceğini tutumuyla ifade eden az sayıda isimden biri. Ölüm oruçlarında hayatın kazanması için mücadele veren az sayıda insandan biriydi yine. Onun hayata dair örnek pratikleri tarihin içinde onurlu yerleriyle duruyor.

Fatih Polat’ın yazısı