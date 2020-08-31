Fatih Polat: Rejimden kurtulmaya yönelik formül arayışları, ‘İş görsün de fark etmez’ basitliğini aşmalı

Biraz hilafet, biraz İttihat ve Terakki ruhuna atıflı hamlelerle ortaya çıkan yeni harç, aslında ikisinden de biraz olan, ama yeni haliyle ikisi de olmayan bir siyasal kimliğe işaret ediyor. Bu özellikleriyle Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarı son bulsa dahi, örneğin CHP liderliğindeki sağın çeşitli aktörleriyle oluşabilecek bir yeni iktidar formülü açısından da bu yeni harcın etkiler bırakabilecek bir kimya taşıdığı da atlanmamalı.

Hem iç hem de dış fetihler konusunda bugün iktidara net bir karşı koyuş göstermeyen hiçbir ‘muhalefet’ yarın kolay kolay ‘Ben Suriye ve Libya’dan çekiliyorum’ da diyemez.

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Tam da bu nedenle, ‘tek adam’ rejiminden kurtulmaya yönelik formül arayışlarının, ‘İş görsün de, şöyle olsun, böyle olsun fark etmez’ basitliğini aşan referans noktalarına sahip olması kritik bir önem taşıyor. Sağlam referansların yoksa ve pragmatizm sana yol veriyorsa, rakibini iktidardan indirmiş olmak seni otomatik olarak farklı kılmaz, kılamaz.

Muhtemelen şu soruyu soranlar çıkabilir: ‘Gerçekten, şimdi bu kadar ince eleyip sık dokuyacak noktada mıyız?’ Evet. Gelecek zamanı tartışmayı geleceğe bırakırsak, o bugünden kaybedilmiş bir geleceğe de dönüşebilir.

Fatih Polat’ın yazısı