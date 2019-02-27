Fatih Polat: Rahatsız olunan gazete için aynı formülün önü açıldı

Cumhuriyet gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onayarak 5 yılın altında ceza alanların yeniden cezaevine girmesine hükmetmesi, sadece hukukun içinden bakıldığında akıl sınırlarını zorlayan bir karardır.

Normal uygulamanın, gazetelerin suç isnadı bulunan haberlerinden ötürü yargılanması olması gerekirken, ‘Yayın politikasını değiştirmek’ gibi soyut bir iddia ile bir gazetenin yönetici, muhabir, yazar, çizer ve avukatlarının tutuklanmasına hükmedildi.

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Böylelikle, iktidarın rahatsız olduğu her gazete için aynı formülü uygulamanın da önü açılmış oldu.

Fatih Polat’ın yazısı