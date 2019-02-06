Fatih Polat: Parlamento dışındaki güçler atılgan davranmalı

AKP ve MHP’nin ‘beka’ çizgisinin bir türevi olan böyle bir siyasetin güçlenmesi, ‘tek adam ittifakı’nın geriletilmesi olarak görülemez. O nedenle, parlamento dışındaki güçler, İYİ Partinin adaylarının olduğu yerlerde, üzerinde ortaklaştıkları adaylarla, doğru bir siyaseti güçlendirmek konusunda atılgan davranmalıdır.

Emek ve demokrasi güçlerinin oluşturduğu çeşitli yerel platformların ortaya koyduğu yerel yönetim anlayışlarıyla birlikte davranmayan CHP adayları karşısında da, parlamento dışındaki güçlerin, kendilerini siyasal bir baskılanma altında hissetmemesi gerekir.

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Fatih Polat’ın yazısı



