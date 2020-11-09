Fatih Polat: Mesele bu duygu ile ne yapacağız sorusunda düğümleniyor

ABD’de sandıktan Trump’ın desteklediği politikalara karşı değişim isteğinin çıkmış olması dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de benzer politikalardan yorulmuş olanlara iyi geldi.

Bu son derece anlaşılır.

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Mesele bu duygu ve bilgi ile ne yapacağız sorusunda düğümleniyor. Bu sonucu, Türkiye’nin demokratikleşmesi bakımından bir moral değer olarak kabul edenler de, Türkiye’deki değişimin Biden yönetiminin AKP’yi sıkıştırması ile mümkün olabileceğini düşünenler de var.

Herhalde en iyimser olanlar bile, ABD’deki seçimi, kapitalizmi ya da emperyalizmi sorgulayan bir ismin kazanmadığının farkında. Türkiye’de şu ana kadar askeri darbelere ABD’nin verdiği desteğin, o dönem kimin başkan olduğuna bağlı olarak değişmediği de biliniyor.

Demokratik özgürlükler bakımından yaşanılan ve siyasal alanı da muhalefet açısından nefes alınamaz hale getiren sıkışmalar, çıkış arayışlarında, güç ilişkilerinin tekabül ettiği iktisadi ve sınıfsal temellerin ıskalanmasına da yol açabiliyor.

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Fatih Polat’ın yazısı