Fatih Polat: Mahkeme kararıyla olmasa da potansiyel suçlusunuz!

Bu tür operasyonlar ya da baskı pratiklerinin ‘Gündem değiştirme’ olduğunu öne sürmek de, içinden geçilen döneme çok geriden bakan bir ruh halinden öteye gitmiyor. Eğer HDP’ye öncel bütün partiler benzer baskıları istisnasız olarak yaşamışlarsa, -ki öyledir- bu partiye oy verenler bakımından ve talepleri, siyasal tercihleri terörize edilerek bastırılan bir Kürt açısından bu değilse, gerçek gündem nedir? Kuşkusuz iktidar zayıf olduğu ekonomik sorunların, işsizliğin, yoksulluğun ve benzeri başlıkların sürekli gündemde tutularak yıpranma payının artmasını istemez. Ancak bir yönetme pratiği olan, yargı eliyle siyaset dizaynı, muhalefet cephesini dağıtıp zayıflatmaya yönelik hamleler, muhalefet tarafından bertaraf edilmedikçe diğerlerine de kolay sıra gelmeyecek gündemlerdir.

Bir adım geriye çekilerek baktığınızda tüm bu olup bitenler, AKP-MHP ittifakının karşısında olup henüz mahkeme yüzü görmemiş olanların kendisini şanslı sayamayacağı bir iklime işaret ediyor. Mahkeme kararıyla olmasa da, potansiyel suçlusunuz!

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Fatih Polat’ın yazısı