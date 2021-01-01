Fatih Polat: İnsani tutum benimsemek gibi dertleri yok

Şimdi gözler umutla aşıya çevrilmiş durumda. Ama bu arada virüs mutasyona uğramış, yayılma hızı artmış, kimi bilim adamlarına göre bu iyi, kimine göre ise kötü! Ama gelişmelerin kanıtladığı bir gerçek var ki o da bunun insanlık için kötü olduğu. Aşılara gelişmiş, emperyalist ülkeler el koymuş durumdalar. Parayı bastırdılar, sadece bu yılın değil, gelecek yılların aşılarına da el koydular, herkesin aşılanması gibi bir dertleri de yok. Koca örgütler BM, AB, NATO, OECD vb. bütün bu olup biteni seyrediyor ve insanlık adına, uygarlığın geleceği adına ortak insani bir tutumu benimsemek gibi bir dertleri yok, düzenin egemenlerinin çıkarlarını, bencilliklerini koruyup, kolluyorlar.
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