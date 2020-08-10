Fatih Polat: İnce’nin ıskaladığı temel bir nokta

Ancak İnce’nin ıskaladığı temel bir nokta, kutuplaşan ülke siyasetinde Erdoğan’ın karşısında kendisine verilmiş olan oyun, CHP’nin ya da kendisinin doğal tabanı olarak sayılamayacak bir düzeyde olduğu gerçeğidir. Siyaset belagat ve söylem farkına indirgenemez. İnce, yarın bir ihtimal olarak parti olmaya yöneldiğinde, bu kutuplaşmış siyaset ortamında, kendisini belki siyasetten silebilecek kadar düşük bir oy dahi alabilir. Ya da soruyu şöyle de sorabiliriz: İnce, aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir muhalefet blokunun adayı olarak değil de, bağımsız bir aday olarak girmiş olsaydı acaba ne kadar oy alabilirdi?
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