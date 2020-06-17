Fatih Polat: HDP’nin karşılaştığı kriminalize etme kampanyası

Karşılaştığı kriminalize etme kampanyası ve sürekli gündemde tutulan kutuplaşmaya dayalı gerilim siyasetine malzeme vermemek için HDP’nin azami bir gayret gösterdiğini herhalde aklı başında herkes görüyordur. Öte yandan, temsili bir düzlemde tutulan ve iktidarın argümanlarını doğrulayacak tek bir görüntü vermeyen bir hatta durmanın yetmeyeceği de biliniyordu. Eğer ‘gerilim’, ‘terör’ deniyorsa o zaman keskin nişancılardan, polis ve jandarma ablukasına kadar her şey, HDP’nin vermediği o görüntüyü adeta ona vekaleten çıkarmak adına devreye sürülür, sürülüyor.

Fatih Polat’ın yazısı