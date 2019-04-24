Fatih Polat: Gazetecilere cezaevi yolu göründü

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2019 dünya basın özgürlüğü endeksine göre de, Türkiye 180 ülke arasında 157’nci sırada yer alıyor. RSF, “En büyük medya grubunun hükümet yanlısı bir holding tarafından satın alındığı Türkiye’de kalan birkaç eleştirel yayın organının üzerindeki baskının da sürdüğünü” belirtiyor.

Hatta Türkiye’de durumumuz öyle ki, basın üzerindeki baskılar bu konuda yeni bir sektörü gündeme getirdi. Basın meslek örgütlerinin ve gönüllülük esası üzerine kurulu basın inisiyatiflerinin, Türkiye’nin birçok adliyesinde aynı gün çok sayıda basın davasının görülüyor olması nedeniyle yetersiz kalması sonucu, bu konuda takip ve raporlama yapan özel yapılar oluştu.

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Bu manzara altında, Cumhuriyet gazetesine yönelik olarak, gazetenin ‘Yayın politikasının değiştiği’ gibi, ‘tarihi’ bir gerekçe ile gerçekleştirilen operasyonla tutuklanıp hapis yatan ve tahliye olduktan sonra cezaları istinaf mahkemesi tarafından onanan 8 meslektaşımızın, eğer infazları durduran yeni bir gelişme olmazsa, yeniden cezaevine girmeleri gündemde.

Fatih Polat’ın yazısı