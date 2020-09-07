Fatih Polat: Doğu Akdeniz’de bir salıncak

Cenk Mutluyakalı, romanının (Salıncak) sürükleyici kahramanı Alexia’nın ağzından Kıbrıs sorununda tarafların yüzleşmeye açık olmasının önemine dikkat çekerken, romanı boyunca başka karakterlerinin diyalogları yoluyla da, bu sorunun farklı kuşakların hayatlarına nasıl yansıdığına da odaklanıyor. Yüzleşme derken de, hak teslimi temelli bir yüzleşmenin hakikiliğine vurgu yapıyor.

…. farklı insanların çocukluklarının aynı salıncakta geçtiğini fark etmeleri Mutluyakalı’nın romanıyla ima ettiği gibi, belki onları yarası sarılmış şehirlere ve yeni bir dünyaya doğru yola çıkarabilecek bir başlangıç da olabilir. Keşke öyle olsa!

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Fatih Polat’ın yazısı