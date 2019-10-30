Fatih Polat: Demek ki Bağdadi, İdlib’de sıkıştığı anda, Türkiye’ye geçebileceğine dair güvene sahipti

10 Ekim Ankara Garı Katliamı dosyası ve Türkiye’deki diğer IŞİD davası dosyalarında IŞİD elemanlarının, Türkiye sınırını ne kadar rahat kullandıklarına dair çok sayıda olgu olduğu biliniyor.

Tüm bu tarihsel bağlam bize, Bağdadi’nin, kendisine güvenli bir yatak olarak neden Türkiye sınırını seçtiğini söylüyor. Demek ki Bağdadi, İdlib’de sıkıştığı bir anda, Türkiye’ye geçebileceğine dair bir güvene sahipti.

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Dolayısıyla, “Katil bulundu, hadi gidip yatalım” denilebilecek bir Agatha Christie romanı değil bu Türkiye için.

Fatih Polat’ın yazısı