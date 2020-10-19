Fatih Polat: Darbe ile böylesi bir ilişkisi olanlar, siyaseti darbe korkusu üzerinden dizayn etmeye girişiyor

Türkiye’de siyasal İslam, sol muhalefetin asker postallarıyla ezildiği 12 Eylül darbesinin açtığı yolda ilerledi. Meydanlarda ayetli konuşmalarıyla bilinen Kenan Evren, dini, toplumsal muhalefetin geriletilmesi için bir yöntem olarak kullandı. AKP’nin de, 28 Şubat darbesinin Erbakan’ı koltuğundan indirmesiyle açılan yoldan ilerlemiş olması ironiktir. Şimdi darbe ile böylesi bir ilişkisi olanlar, siyaseti darbe korkusu üzerinden dizayn etmeye girişiyorlar. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında da iktidarın gerçekten derdi demokrasiye sahip çıkmak olsaydı, bu girişimi bir ‘lütuf’ olarak adlandırıp muhalefeti bastırmak için kullanmaya girişmezdi.

Fatih Polat’ın yazısı