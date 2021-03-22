Fatih Polat: Bu iddianamede HDP’nin kapatılması için gerekçe gösterilebilecek yeni ne var?

Hepimiz biliyoruz ki, Gergerlioğlu etkili muhalefet yapan bir vekil olmasaydı bunlar yaşanmazdı.

Aslında bu gerçek, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürüldüğü gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından AYM’ye kapatma davası başvurusu yapılan HDP hakkındaki iddianame açısından da geçerli. 609 sayfalık iddianameyi okuduktan sonra kafanızda kocaman bir soru işareti beliriyor: Bu iddianamede HDP’nın kapatılması için gerekçe gösterilebilecek yeni ne var?

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AKP iktidarı ve ortağı MHP’nin pozisyonlarını koruyabilmek için HDP’nin siyaseten derdest edilmesi ihtiyacından başka, inandırıcı hiçbir yanıtı iddianame bize vermiyor.

4 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 4’üncü sırada yer almasına rağmen Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianame, girişinden başlayarak, siyasal bir motivasyonun izlerini taşıyor.

Fatih Polat’ın yazısı