Fatih Polat: Bu basit bir ‘yardım’ dalaşması değil, içinde büyük korku ve hırs saklı bir iktidar savaşı

23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Van depreminin ardından, en fazla zarar gören köyleri tek tek dolaşırken yüzlerce kare fotoğraf çekmiştim. Yaşanan büyük insani drama tanıklık ederken, dikkatimi çeken ayrıntılardan biri de, AKP’li belediyelerin parti amblemlerinin olduğu büyük belediye araçları ile orada olmasıydı.

İktidardayken bile depremzedeye AKP’nin amblemini taşıyan belediye araçları ve görevlileriyle yardım götürmekte bir beis görülmüyor, ama muhalefete ait belediyeler, koronavirüsün ağır sonuçları karşısında mağdur duruma düşmüş olan yurttaşlara yardım için harekete geçince ‘FETÖ ve PKK’ yöntemi uygulamış oluyorlar(!)

Reklam

Son yerel seçimlerde büyük kentleri kaybetmiş olmanın iktidarda yarattığı tedirginlik, gelecekte iktidarı kaybetmeye dair büyük korkuyu da güncel tutuyor iktidar açısından.

Dolayısıyla bu basit bir ‘yardım’ dalaşması değil, içinde büyük bir korku ve hırs saklı olan bir iktidar savaşı.

Fatih Polat’ın yazısı