Fatih Polat: Biden’ın gündem edilme biçimi, hikaye krizinden bağımsız değil

AKP Hükümeti, 7 Haziran 2015 seçimleriyle tek başına iktidarını kaybetmesiyle birlikte, bir siyasi hegemonya mücadelesi bağlamında, kendi hikayesini tüm toplumun hikayesi olarak gösterebilme yeteneği açısından ciddi bir yara aldı.

Kendi bekası ile ülkenin bekası arasında koşutluk ilişkisi kurduğu son yerel seçimlerden de ciddi bir yara alarak çıkmış olması, iktidarın hikaye krizinin giderek derinleştiğini gözler önüne sermişti.Eğer bu hikaye krizi olmasaydı, muhtemelen Ayasofya kartı bile gündeme gelmeyebilirdi. Kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD başkan adayı olan Joe Biden’ın 7 ay önce dile getirdiği, Türkiye’deki muhalefet partilerine destek vererek, iktidarı değiştirebileceklerine dair sözlerinin, Türkiye’de iktidar çevrelerince bugün gündem edilme biçimi de yine aynı hikaye krizinden bağımsız değil.

Reklam

Fatih Polat’ın yazısı