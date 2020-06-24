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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Polat: Baro başkanlarının yürüyüşü çok bakımdan övgüye değer

Kuşkusuz farklı tarihsel süreçlerden ve güçlerden bahsediyoruz. Baro başkanlarının Ankara yürüyüşü ve avukatların eylemleriyle birlikte vardığı boyut da kendi özgülünde pek çok bakımdan övgüye değer özellikler taşıyor.

Kendi makamsal pozisyonunu iktidar ile dirsek teması halinde koruyabileceğini uman Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ‘hükümsüz’ hale getirmek, bunlardan sadece birisidir.

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İktidarın siyasal operasyonunun bir parçası olarak açılan davalarda hakimlerin, savunma hakkını ihlal ettiğine ve avukatları duruşma salonundan çıkardıklarına defalarca tanıklık ettik.

Fatih Polat’ın yazısı

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Financial Times Erdoğan’ın yeni ‘baş ağrısı’ dediği Yavaş’ın kampanyasını yazdı

Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlattığı kampanyayı kaleme aldı. CHP’li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğundan bahsedilen yazıda, Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş ağrısı’ ifadesi kullanıldı.

HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin yürüyüşüyle ilgili “Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi” diye konuştu. Sancar, baro başkanlarıyla da yürüyüşlerinden dolayı ‘gurur duyduğunu’ kaydetti.

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