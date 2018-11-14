Fatih Polat: ‘Aktivist medya meslek erbabı gazeteci yetiştiremez’ demek insafsızlık

“Kendimi ana akım gazetecisi olarak görüyorum. O kültürde büyüdüm. O kültürünün doğru şekilde yeniden üretilmesini savunuyorum. Her ülkenin bağımsız, namuslu, profesyonel gazetecilere ihtiyacı var. O da ana akımda olabilecek bir nitelik.”

Gazeteci Kadri Gürsel’in Artı Tv’de son kitabıyla ilgili olarak, geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu ‘Artı Hafta Sonu’ programında dile getirdiği bu sözler, mesleğimiz açısından üzerinde konuşulmayı gerektiriyor.

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Örneğin bir haberi kurarken gazeteci bir kişi ya da kuruma dair olarak kendisini ikna eden bir açıklama ya da belgeyle yetinerek haberini kurmalı mı, yoksa haberin gerekli kıldığı çerçeve içinde karşı tarafın görüşüne başvurmak dahil olmak üzere, haberi çeşitli biçimlerde doğrulama ve boşluksuz hale getirmek için çaba mı harcamalı? Elbette ikincisi. Dolayısıyla Kadri Gürsel’in dediği gibi, “Aktivist&siyasi medya profesyonel&mesleğin erbabı bağımsız gazeteci yetiştiremez” diye ifade edilecek yerde değiliz. Bunu böyle söylemek fazlasıyla insafsızlık olur.

Fatih Polat’ın yazısı