Fatih Polat: AKP’nin referandum broşüründe en çok kullanılan iki sözcük, ‘Cumhurbaşkanı’ ve ‘Cumhurbaşkanlığı’

AKP’nin referandum broşürü 52 sayfadan ve 6502 sözcükten oluşuyor. En çok kullanılan iki sözcük, ‘Cumhurbaşkanı’ ve ‘Cumhurbaşkanlığı’.

Başkanlık’ ve ‘tek adam’ sözcükleri, referanduma sunulacak anayasa değişikliğini tanımlarken muhalefet tarafından tamamlayıcı kavramlar olarak birlikte dile getirildiği için, AKP, seçmenin algısında kendisini bu eleştirilerin hedefinden kurtarmak amacıyla böylesi bir tercihe yönelmiş gibi gözüküyor.

Broşürde sık kullanılan bir başka sözcük ise ‘Türkiye.’ (…) sözcüğün AKP’nin seçim dönemlerinde ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kullandığı sloganların ruhuna uygun olarak kullanıldığını da görüyoruz.

Örneğin, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin genel faydaları’ başlığını taşıyan bölümde, 4. madde ‘Güvenli ve Huzurlu Türkiye’, 7. madde ise ‘Güçlü Yönetim Güçlü Türkiye’ şeklinde ifade edilmiş.

Böylelikle bugüne kadar AKP’nin girdiği tüm seçimlerde ve sonrasında da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisi ile Türkiye’nin güçlenmesi hedefi arasında kurduğu koşutluk bu referandum sürecinde ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ diye ifade edilen sisteme ‘evet’ demekle ‘Güvenli ve Huzurlu Türkiye’, ‘Güçlü Türkiye’ arasında kuruluyor.

Fatih Polat’ın yazısı