Fatih Polat: AKP iktidarının muhalefet stratejisi

AKP iktidarı yokuş aşağıya hızlı gidişini durdurmak için karşısındaki muhalefeti sürekli dağınık tutmak ve dermansız bırakmayı bir siyaset stratejisi olarak benimsiyor. Bu aslında yeni değil, epeydir böyle. Bir süredir, kendi içinden çıkarak kurulan iki partinin sancısı da, onun için ayrı bir mesaiye yol açıyor kuşkusuz. Giderek genişleyen karşısındaki zemini sürekli baskılamak, itibarsızlaştırmak hatta gerektiğinde çeşitli siyasi kumpaslarla bunu yapmaya çalışmak depresif bir siyasi üslubu da zaten doğallığında zorunlu kılıyor.

Fatih Polat’ın yazısı