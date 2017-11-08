Fatih Polat: Açılım vadetmekten günah satmaya

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Erdoğan’ın, 1994’te büyükşehir belediye başkanlığına geldiği İstanbul için, 23 yıl sonra “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” şeklindeki sözleri ise, çoktan terk edilen açılım ve aşınan mağduriyet söyleminin, hataları ile yüzleşme, ‘öz eleştiri verme’ vizyonu ile ikame edilmesi girişimi olarak dolaşıma sokuldu.

Erdoğan’ın günah satarak imaj tazeleme taktiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın “öz eleştirel” söylemleri izledi.

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Oysa Gezi’den başlayarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı zamanlarda farklı biçimlerde devam eden çevre hareketleri ve demokrasi talepleri karşısında ya da deprem, sağlık, eğitim konularında yöneltilen eleştiri ve uyarılar karşısında iktidarın nasıl tutum takındığı sır değil. Ve benzer pratikler bugün de devam ediyor.

Bir iktidar, çeşitli toplumsal talepleri ve hatta eleştirileri kendisine içerecek, kapsayacak bir duruş sergileyebildiği oranda öz güvenli bir iktidardır. Otomatiğe bağlanan zor ve ardından gelen günah satma ayini ise, bir tür duvara dayanmış olma itirafıdır.

Ama, karşısında geniş halk kesimlerine güven verecek bir muhalefet seçeneği oluşturulamadığı sürece, iktidarın bir yandan günah satıp, bir yandan da yeni günahlarla yola devam edilebileceği de unutulmasın.

Fatih Polat’ın yazısı