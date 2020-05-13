Fatih Polat: 15 Temmuz’dan sonra, iktidarın bekası için silahlanma algısı oluşturuldu

Ülke TV’de Esra Elönü’nün 3 Mayıs’taki ‘Arafta Sorular’ adlı programına katılan Sevda Noyan’ın, “Benim listem hazır”, “Bizim aile elli kişiyi götürür”, “Biz çok donanımlıyız bu konuda”, “Ayaklarını denk alsınlar” şeklindeki sözleri ve Elönü’nün, ‘ver enerjiyi’ tadındaki “Ayak az kalır, dört ayaklarını denk alsınlar” ifadeleriyle ona katılması, neredeyse kanıksanmaya başlanan bir eşiğin bile aşılması şeklinde bir etki gösterdi.

Şiddet iktidar söylemiyle meşrulaştırıldığında, sokakta onu somut olarak canlandırmaya hevesli bir kitlenin kolaylıkla oluşabileceği bir siyasal ve toplumsal tarihi var bu ülkenin. Kazıya kazıya geriye doğru giderseniz karşınıza bir türlü sonu gelmeyen asırlara dayanan kökler çıkacaktır.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise, iktidarın bekası için silahlanmanın meşruiyetine dair algı yukarıdan aşağıya adeta boca edildi.

Fatih Polat’ın yazısı