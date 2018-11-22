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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Erbakan ‘Refah Partisi’ni kuruyor

Saadet Partisi’ne genel merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatarak binayı kendilerinin kullanacağını söyleyen Fatih Erbakan’ın, yeni parti kuracağı ve partinin isminin ‘Refah Partisi’ olacağı iddia edildi.

 

Fotoğraf: DHA

Kapatılan Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Show TV’ye yaptığı açıklamada çatışma ve kavga istemediğini belirterek “Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti” dedi.

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Erbakan ayrıca, parti kuracağını izin çıkarsa yeni kuracağı partinin adının Refah Partisi olacağını da sözlerine ekledi.

Refah Partisi ismini alabilmek için özel izin gerekiyor. Parti, 16 Ocak 1998 tarihinde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmış, ardından Fazilet Partisi kurulmuş, o da kapatılınca son olarak Saadet Partisi adını almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

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