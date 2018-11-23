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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Erbakan partiyi cuma günü ilan etti: Yeniden Refah Partisi

‘Milli görüş’ün kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ‘Yeniden Refah Partisi’ adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Erbakan, yeni partisini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Henüz yönetim kadrosu açıklanmayan Yeniden Refah Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri arasında Sultan 2’nci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu bulunuyor.

Saadet’le anlaşmazlık

Yeni partinin logosu.

Eski başbakan Necmettin Erbakan, ilk olarak Millî Nizam Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

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‘Milli görüş’ü temsil eden bu partiyi sırayla Millî Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi takip etti.

Necmettin Erbakan daha sonra Saadet Partisi’nin genel başkanlığını yaptı. Saadet’i kurmadan ondan ayrılan bir grup ise AKP’yi kurdu.

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, bugünkü Saadet Partisi yönetimiyle fikir ayrılığı yaşamıştı.

Fatih Erbakan ‘Refah Partisi’ni kuruyor

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