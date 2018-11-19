Fatih Erbakan ‘ilk golü’ attı: Saadet Partisi’nin genel merkezi boşaltılıyor

‘Milli görüş’ün kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın davayı kazanmasının ardından Saadet Partisi’nin (SP) genel merkez binasının tahliyesi için süre verildi.

AA’nın haberine göre genel merkezde gazetecilere konuşan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, tahliye için süre istediklerini, kendilerine bir ay verildiğini söyledi.

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‘Tapu davası devam, bu sadece tahliye’

Mahkeme kararının binanın tahliye edilmesiyle ilgili olduğunu dile getiren parti avukatı ve il başkanı Beyazıt, binanın tapusu ve mülkiyetiyle ilgili davanın asli hukuk mahkemesinde devam ettiğini ifade etti.

SP’li başkan, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine ‘Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz’ diye tedbir koyduğunu dile getirdi.

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İhtilafı icra memuru çözmüş

Beyazıt, karşı tarafa sitemde de bulundu: “Yeni bir gayrimenkul, oranın tadilatı, taşınma süreci birkaç ayımızı alacak diye ifade etmemize rağmen bize böyle bir süre verilmedi, 15 gün söylendi. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu. Gayrimenkulün aynına ilişkin davamızda ise mahkemenin tedbir kararı halen devam ediyor.”

Erbakan’ın mirasçısı ‘bahar’ı başlatmıştı

Saadet Partisi, Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından 2001’de kurulmuştu. Partide milli görüş çizgisinin lideri, Fazilet’in öncülü konumundaki kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan da başkanlık yapmıştı.

Necmettin Erbakan’ın ölümünden sonra Fatih Erbakan, bir süre sonra partiden anlaşmazlıklar sonucunda ayrılmıştı.

Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi’nin kiracı olarak bulunduğu Ankara’daki genel merkezinin boşaltılması için açtığı davayı kazanmış, Yargıtay da kararı onamıştı.

Fatih Erbakan, ‘milli görüşün ikinci baharı’ diyerek 23 Kasım cuma günü yeni parti kuracağını açıklamıştı.